Mittwoch, 05. Februar 2020

335.000 Euro für ÖPNV-Projekte im Landkreis

Das Verkehrsministerium fördert den ÖPNV in Niedersachsen mit über 95 Millionen Euro. Auch der Landkreis Holzminden profitiert davon.

Kreis Holzminden. Zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs beteiligt sich das niedersächsische Verkehrsministerium an Infrastrukturmaßnahmen und Beschaffungen. „Ein starker ÖPNV ist ein entscheidender Faktor für die Mobilität der Zukunft“, so Verkehrsminister Bernd Althusmann anlässlich der Veröffentlichung des Förderprogramms. Davon fließen nach Informationen der Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann und Sabine Tippelt in diesem Jahr rund 335.000 Euro in den Landkreis Holzminden. Investitionen von knapp 700.000 Euro würden dadurch möglich.

„Ich freue mich sehr, dass die Landesregierung ein starkes Zeichen zur Förderung des ÖPNV setzt. Ein gut ausgebauter und attraktiver ÖPNV ist in einem Flächenland wie Niedersachsen, mit vielen busländlich geprägten Regionen, wie etwa dem Landkreis Holzminden, von enormer Bedeutung“, so die Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt. „Die Förderung ist ein wichtiger Beitrag für einen bezahlbaren Personennahverkehr im ländlichen Raum,“ bestätigt auch Uwe Schünemann.

In der Region Holzminden ermöglichen die diesjährigen Fördergelder unter anderem die Grunderneuerung von insgesamt elf Bushaltestellen im Stadtgebiet Holzminden und in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Alles in allem fließen dafür rund 131.000 Euro an Fördergeldern, was einen Prozentsatz von 75 Prozent der Gesamtinvestition ausmacht. Darüber hinaus wird im Flecken Delligsen das Unternehmen Reederei Baltrum-Linie GmbH mit rund 104.000 Euro bei der Anschaffung eines Omnibusses unterstützt und im Gebiet der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle der Reisedienst Neumann, ebenfalls bei der Anschaffung eines Omnibusses, mit 98.000 Euro. Dies entspricht 40 Prozent der Gesamtkosten der neuen Fahrzeuge.