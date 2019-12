Dienstag, 17. Dezember 2019

35. PSV-Winterlaufserie läuft auf Höchsttouren

Start des vierten Laufes der Winterlaufserie im Liebigstadion in Holzminden. Foto: Bettermann

Holzminden. Nach vier Lauf-Wochenenden ist bereits Halbzeit bei der PSV-Winterlaufserie und es darf eine kleine Zwischenbilanz gezogen werden. Im Schnitt waren an jedem Wochenende 231 Teilnehmer am Start. Wegen den verhältnismäßigen milden Temperaturen hat die Winterlaufserie bisher ihren Namen noch verdient. Doch was nicht ist kann noch werden, denn ungeschoren kamen die Läufer und Walker bisher bei keiner Serie davon. Aber eins kann man jetzt schon sagen, die Teilnehmer gehen Woche für Woche mit großer Freude an den Start. Holzminden ist und bleibt vom November bis in den Januar hinein das Mekka der Läufer und Walker der Region. Das neue Veranstalter-Team um Elke Dorusch, Matthias Ebeling und Werner Golüke hat alles fest im Griff.

