Montag, 02. März 2020

35.000 Euro Schaden bei Unfall in Albaxen: Beide Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Die Polizei Höxter meldet einen Unfall in Albaxen. Beide Autofahrer waren alkoholisiert.

Höxter. Auf der Kreuzung der B 64 bei Höxter-Albaxen in Höhe Tonenburg sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass beide Fahrer unter Alkoholeinfluss standen. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen, beide Führerscheine wurden sichergestellt. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag, 27. Februar, um 19.45 Uhr. Ein 31-Jähriger aus Höxter war mit seinem Renault auf der B 64 von Stahle kommend in Richtung Höxter unterwegs. In Höhe der Kreuzung an der Tonenburg zur L 946 missachtete er nach erster Einschätzung das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich hinein. Dort prallte er gegen den Ford eines 33-Jährigen aus Holzminden, der von Höxter kommend nach links in Richtung Albaxen abbiegen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Sachschaden wird insgesamt auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Der 31-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und stationär in ein Krankenhaus gebracht, der 33-Jährige wurde ambulant ärztlich versorgt. Sowohl bei dem 31-Jährigen als auch bei dem 33-Jährigen stellte sich während der Unfallaufnahme heraus, dass sie alkoholisiert waren. Die anschließende Blutprobe ergab, dass der festgestellte Alkoholwert in beiden Fällen im strafbaren Bereich lag. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Feuerwehr Höxter reinigte die Fahrbahn, da aus beiden Fahrzeugen Flüssigkeit auslief.