Mittwoch, 10. Januar 2018

385.000 Euro ÖPNV-Förderung für neue Haltestellen und einen Bus

Auch diese Haltestelle in der Sollingstraße soll 2018 barrierefrei ausgebaut werden.

Holzminden. Frohe Kunde zu Beginn des Jahres kommt aus dem Verkehrsministerium in Hannover: Das Land Niedersachsen fördert den Öffentlichen Personennahverkehr in diesem Jahr mit insgesamt mehr als 82 Millionen Euro. Damit werden auf Antrag 270 Einzelprojekte gefördert, zwei davon im Landkreis Holzminden, das hat Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann nach Genehmigung des ÖPNV-Jahresförderprogramms gestern bekannt gegeben. 154.459 Euro fließen in die Grunderneuerung von acht Bushaltestellen in Holzminden und 230.000 Euro zur Beschaffung eines Omnibusses an die Firma Koch Busreisen in Delligsen. (spe)

