Freitag, 17. August 2018

39-Jähriger bei Wohnungsbrand in Lüchtringen verletzt

Einsatzort Wilhelmstraße in Lüchtringen: Hier brannte es in einer Dachgeschosswohnung.

Lüchtringen. Bei einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus in Lüchtringen ist am Freitagmorgen ein Bewohner leicht verletzt worden. Im Wohnraum einer Dachgeschosswohnung in die Wilhelmstraße war eine brennende Kerze unbeaufsichtigt gelassen worden, sie entzündete Teile des Mobiliars. Ein 39-jähriger Mann, der sich zu dieser Zeit in der Wohnung aufhielt, öffnete ein Fenster und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Bewohner konnten das Wohnhaus unverletzt verlassen. Der Alarm ging um 10.20 Uhr ein. Die Feuerwehren Höxter und Lüchtringen rückten mit 35 Einsatzkräften unter der Einsatzleitung von Zugführer Steven Noble, in das Wohngebiet über den Gleisen nach Lüchtringen aus. Unter Atemschutz gingen Feuerwehrleute in die verrauchte Wohnung vor und konnten das Feuer schnell löschen, bevor noch größerer Schaden am Wohnhaus entstand. Mit der Wärmebildkamera suchten sie anschließend nach Glutnestern und lüfteten die Wohnung. Auch die Drehleiter war vor Ort, kam aber nicht zum Einsatz. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. (spe)