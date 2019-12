Donnerstag, 26. Dezember 2019

40 Sternsinger gehen in Holzminden sammeln

In farbenprächtigen orientalischen Kostümen ziehen die „Heiligen drei Könige“ mit ihrem Gefolge von Tür zu Tür. Foto: bs

Holzminden. Sie haben sich gut auf ihre Rollen vorbereitet, einige sind nicht zum ersten Mal dabei: Die Rede ist von den 40 evangelischen und katholischen Kindern und Jugendlichen, die in der kommenden Woche als Sternsinger in Holzminden unterwegs sein werden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden sie in einem ökumenischen Festgottesdienst in der Lutherkirche gemeinsam feierlich entsandt. Am 5. Januar findet der sogenannte Einholungsgottesdienst in der katholischen St.-Josef-Kirche statt. (rei)

