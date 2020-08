Sonntag, 23. August 2020

400 Besucher genießen die Sommernachtsserenade in Silberborn

Vorgeschrieben für die Blasmusiker: der Ploppschutz.

Silberborn. Alle haben sich darauf gefreut: Die 400 Besucher, die sich in der Parkanlage verteilen, die Musiker der Blaskapelle Lüchtringen und des Spielmannszuges Ottbergen, die endlich wieder vor Publikum auftreten dürfen, Peter Schünemann, der „singende Weserkapitän“, der diesmal nicht zum Schunkeln einlädt und der Solling- und Heimatverein Silberborn, der die Federführung hat bei der Sommernachtserenade mit Großem Zapfenstreich am Sonnabendabend.

„Wir machen das mit Vernunft und Abstand“ hatte Wolfgang Peter, der Vorsitzende des Solling- und Heimatvereins Silberborn im Vorfeld versprochen. Es war ein Versprechen, dass den Verein vor eine Herausforderung stellt: Denn der Andrang am Sonnabend ist groß... (bs)

