Freitag, 17. Mai 2019

460 Werktage für die dauerhafte Sicherung

In Steinmühle wird weiter an der Hangsicherung gearbeitet. Foto: fhm

Steinmühle. Einen Termin, wann die gesperrte Bundesstraße 83 bei Steinmühle wieder freigegeben werden kann, konnte Markus Brockmann, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau, nicht nennen. Aber bei einer Informationsveranstaltung in der Oberschule Bodenwerder zum Stand der Arbeiten bei Steinmühle (Foto), nannte er die Zahl der Werktage, die für die dauerhafte Hangsicherung nötig sind: 460. Mit diesen Arbeiten kann nach Abschluss des Planverfahrens und der Auftragsvergabe begonnen werden. Das Planverfahren hat gerade begonnen. Das Interesse an der Veranstaltung war groß, Bürger zeigten Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahme. Brockmann kündigte an, dass die B 83 zwischen Bodenwerder und Brevörde 2020 saniert werden soll. (fhm)

