Mittwoch, 16. Januar 2019

46.529 Euro vom Land für die Sanierung zweier Bushaltestellen in Holzminden

Die Haltestelle am Johannismarkt. Foto: spe

Holzminden/Hannover. Das Land Niedersachsen fördert in diesem Jahr insgesamt 292 Einzelprojekte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit rund 96,6 Millionen Euro. Das hat am Mittwoch Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann in Hannover anlässlich der Genehmigung des ÖPNV-Förderprogramms für das Jahr 2019 bekannt gegeben. Mit diesen Fördergeldern werden Investitionen in den ÖPNV von rund 197 Millionen Euro angestoßen.

Als einzige Kommune im Landkreis Holzminden profitiert davon die Stadt Holzminden, die sich um die ÖPNV-Förderung aus diesem Topf beworben hatte. So fließen 46.529 Euro in Sanierung und barrierefreien Ausbau zwei weiterer Bushaltestellen im Stadtgebiet. 2019 sollen die Haltestellen in der Fürstenberger Straße/Höhe Lindenhof und Hafendamm (stadteinwärts am Rad-Parkhaus) barrierefrei nach Inklusionsgesetz ausgebaut werden. (spe)

