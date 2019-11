Sonntag, 17. November 2019

48. Kreisschützentag in Buchhagen

Die neuen Kreiskönige und der Vorstand des Kreisschützenverbandes. Foto: bor

Kreis Holzminden / Buchhagen (bor). Insgesamt 250 Schützinnen und Schützen waren an die Scheiben getreten, um ihre neuen Kreismajestäten zu ermitteln. Seit Sonnabend steht das neue Schützenkönigspaar des Landkreises Holzminden offiziell fest. Ingeborg Beier vom Schützenverein Lüerdissen und Michael Meyer von der Bürgerschützengilde Lenne regieren jetzt die Kreisschützen. Knapp verpasste bei den Damen Karin Genditzki vom SV Bodenwerder die Königswürde. Den dritten Platz konnte sich Hannelore Weske vom SSC Eschershausen sichern. Bei den Herren überraschte Marek Grobe seinen Verein, den SV Eimen, mit einem dritten Platz, während sich Detlef Mevers vom SV Holzen nur dem neuen Kreiskönig geschlagen geben musste.

Einen Rekordbesuch von rund 500 Gästen verzeichnete der 48. Kreisschützentag des Kreisschützenverband Holzminden e.V. (KSV) in diesem Jahr. Mit einem eindrucksvollen Einmarsch der Fahnenabordnungen mit ihren amtierenden Vereinskönigen hatte der Abend planmäßig unter den Klängen der Lennetaler Blasmusik in der Gastronomie Mittendorf in Buchhagen begonnen. (bor).

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 18.11.2019