Mittwoch, 17. April 2019

490.000 Euro bekommt Boffzen vom Land

Das Glasmuseum Boffzen wird zum Jahresende geschlossen. Die Schließung gehört zum Konsolidierungskonzept für die Bedarfszuweisung. Foto: fhm/Archiv

Lauenförde. Die Samtgemeinde Boffzen ist erstmals Empfänger einer Bedarfszuweisung vom Land Niedersachsen. Die schlechte finanzielle Situation der Samtgemeinde macht es möglich, dass das Land der Samtgemeinde finanziell unter die Arme greifen kann. 490.000 Euro zahlt das Land in diesem Jahr an die Samtgemeinde. Dafür muss die Samtgemeinde allerdings selbst Einsparungen vornehmen. Nachhaltig und dauerhaft müssen 100.000 Euro eingespart werden. Damit diese Einsparungen auch wirklich vorgenommen werden, schließt die Samtgemeinde mit dem Land eine Zielvereinbarung ab. Am Dienstagabend, 16. April, wurde in der Sitzung des Samtgemeinderates im Bürger- und Kulturzentrum Lauenförde über diese Zielvereinbarung abgestimmt. Bestandteil der Zielvereinbarung ist, wieviel in jeder Gemeinde und auf welche Weise eingespart wird. In Boffzen wird zum Jahresende das Glasmuseum geschlossen. Damit werden 20.100 Euro weniger ausgegeben erzielt. In Derental werden die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer von 400 auf 460 erhöht. Damit werden Mehreinnahmen in Höhe von 17.700 Euro erzielt. Auch in Fürstenberg und Lauenförde werden die Steuern erhöht, um mehr Geld einzunehmen. Die Erhöhung der Gewerbesteuer von 370 auf 385 soll in Fürstenberg 31.000 Euro mehr in die Gemeindekasse bringen. In Lauenförde werden die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer von 400 auf 410 erhöht. Das bringt eine Mehreinnahme von 38.000 Euro. (fhm)

