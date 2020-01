Freitag, 17. Januar 2020

5. Kneipennacht Holzminden am 7. März auf zwölf Bühnen

Die Akustikband „Anderersaits“ ist erstmals mit von der Partie. Fotos: Bands

Holzminden. „Als wir am 12. März 2016 die erste Kneipennacht Holzminden veranstaltet haben, ahnten wir nicht, welche tolle Entwicklung dieses Event machen wird. Mit rund 1.250 Besuchern war schnell klar: Holzminden hat Spaß an der Kneipennacht! So ist das Event Jahr für Jahr gewachsen und hat im Jahr 2019 sage und schreibe 1.950 Besucher in die Holzmindener Innenstadt gelockt.“ So erzählt es Veranstalter Stefan Friedrich von der Agentur OWL-Booking. Am Sonnabend, 7. März, startet die Kneipennacht - präsentiert vom TAH - ins fünfte Jahr. Diesmal geht das außergewöhnliche Festival sogar mit zwölf Bühnen ins Rennen.

Im Biersalon Lion, Essighof, Goldstone, Flash, ComeBack, Weserstübchen, Highlight, in der Tanzbar Life, der Pizzeria Da Franco und im Marktplatz Schwager startet die Live-Musik um 21 Uhr. Bis 1 Uhr haben die Gäste Gelegenheit, sich möglichst viele Bands und Musikrichtungen anzuhören und von Lokal zu Lokal zu pendeln. Im Tanztreff Janzen geht es traditionell erst ab 22 Uhr los, dafür darf hier aber bis 3 Uhr auf zwei Ebenen gefeiert werden. Bereits zum dritten Mal gibt es hier die zusätzliche Location im Untergeschoss, in der in diesem Jahr DJ Sonoro für Partystimmung sorgen wird. Einlass in allen teilnehmenden Läden ist jeweils eine Stunde vor Musikbeginn, im Tanztreff Janzen ab 22 Uhr. Das erstklassige Musikprogramm mit Livemusik in elf Locations und einem zusätzlichen DJ im Tanztreff Janzen bietet wieder ein Musikspektakel für alle Altersklassen. Mit Rock’n’Roll, Rockabilly, Pop, Reggae, Irish Folk, Oldies und klassischer Party- und Tanzmusik werden nahezu alle Musikgeschmäcker bedient.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert. Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 20. Januar. Bändchen sind beim Stadtmarketing Holzminden, McDonald‘s Holzminden, dem Täglichen Anzeiger und in allen teilnehmenden Lokalen sowie online unter www.owl-booking.de/tickets erhältlich.

Das Programm

Biersalon Lion, Obere Straße 41, 21 bis 1 Uhr Mike Gerhold & Friends, Unplugged Rock

Come Back, Oberbachstraße 8, 21 bis 1 Uhr „Radio Burst“, Rock

Essighof, Halbmondstraße 4, 21 bis 1 Uhr „German Scotch“, Soul, Funk, Rock & Blues

Flash, Halbmondstraße 15, 21 bis 1 Uhr „Die Hutsbrueder“, das etwas andere Drei-Mann-Orchester

Goldstone, Johannisstraße 1, 21 bis 1 Uhr „The Herbpirates“, A Special Kind Of Reggae

Highlight, Haarmannplatz 8, 21 bis 1 Uhr „Big Tasty, Alternative Rock Cover

Marktplatz Schwager, Neue Straße 2, 21 bis 1 Uhr „The Rockabilly Four“, Rockabilly, 50s Rock

Ristorante-Pizzeria Da Franco, Markt 5, 21 bis 1 Uhr Sebastian Hegener, Acoustic Pop & Rock Covermusic

Tanzbar Life, Fürstenbergerstraße 2b, 21 bis 1 Uhr „Lost In A Million“, Rock & Pop

Weserstübchen, Uferstraße 3a, 21 bis 1 Uhr „Anderersaits“, Live, Akustisch, Anders

Tanztreff Janzen – 2nd Floor, Wallstraße 1a, 22 bis 3 Uhr DJ Sonoro, Hits für Jung und Alt, 90er bis heute; 23 bis 3 Uhr „FLEXX“, Top 40 & Partymusik

