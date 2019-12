Mittwoch, 18. Dezember 2019

5. Women’s Talk: Frauen der Immobilienwirtschaft aus Holzminden vernetzen sich

Zwölf Studentinnen der Immobilienwirtschaft mit Initiatorin Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub beim 5. Women’s Talk in Hannover. Foto: HAWK

Holzminden. Zwölf Studentinnen des Bachelorstudiengangs Immobilienwirtschaft und -management von der HAWK in Holzminden trafen sich in Hannover mit Mitgliedern des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft zum 5. Women’s Talk. Die als „Speed Dating“ von Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub initiierte Veranstaltung zielt darauf ab, den weiblichen Immobiliennachwuchs mit etablierten „Immofrauen“ ins Gespräch zu bringen und ihn von deren Erfahrungsschatz profitieren zu lassen.

Dazu hatte Anika Tietje, Regionalleiterin Hannover/Braunschweig, Fragebögen für Zweierteams aus einer Praktikerin und einer Studentin vorbereitet. Anhand der Fragen wurden die Gesprächspartner interviewt, wodurch eine sehr entspannte Atmosphäre entstand. Nach Ablauf der vorgegebenen „Speed Dating“-Zeit gab es noch Gelegenheit, sich gegenseitig der gesamten Gruppe vorzustellen. Somit hatten alle Anwesenden die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen und sich daraufhin in Gespräche zu vertiefen.

Für die Studentinnen der HAWK war dieser Abend eine gute Gelegenheit, aus erster Hand mehr über die verschiedenen Bereiche der Immobilienwirtschaft zu erfahren und sich für neue Bereiche zu begeistern. Denn genau dafür wurde das Projekt des Women’s Talk geschaffen: für einen fachlichen und persönlichen Austausch zwischen Frauen, die voneinander lernen wollen und gemeinsam das Netzwerk der Immobilienfrauen nutzen und stärken. Ganz nach dem Leitspruch des Vereins: „Klug – Stark – Vernetzt“.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. Dezember