Sonntag, 07. Juni 2020

50-Jähriger aus Stadtoldendorf bei Unfall mittelschwer verletzt

Der PKW blieb auf dem Dach liegen, der Fahrer konnte sich selbst befreien, wurde aber mittelschwer verletzt.

Wangelnstedt. Vielleicht etwas zu schnell, aber keineswegs schneller als sein Schutzengel war ein 50-Jähriger Mann aus Stadtoldendorf am Sonntag, 7. Juni, gegen 18.40 Uhr unterwegs. Er landete zwar mit seinem Auto im Straßengraben, wurde dabei aber nur leicht bis mittelschwer verletzt und konnte sich aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug selbst befreien.

Die Erleichterung stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben, und es hätte durchaus schlimmer enden können. Am Ende aber hatte ein 50-Jähriger Mann Riesenglück, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Aus Stadtoldendorf kommend, wollte der Stadtoldendorfer in Richtung Wangelnstedt fahren. Kurz vor Ortseinfahrt war es wohl ein Moment der Unachtsamkeit, der ausreichte, um die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren. Er geriet ausgangs einer Kurve auf die linke Fahrbahnseite, steuerte gegen, verzog das Lenkrad und landete im Straßengraben. Dort überschlug sich der Passat und blieb auf dem Dach liegen.

Als der Rettungsdienst aus Stadtoldendorf und die Nortärztin aus Einbeck am Unfallort eintrafen, hatte der Fahrer sein Auto bereits aus eigener Kraft verlassen. Trotzdem wurde er nach eingehender Untersuchung ins Krankenhaus nach Holzminden gebracht. Leichte bis mittelschwere Verletzungen wurden ihm durch die Notärztin noch am Unfallort attestiert. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von rund 8.000 Euro.

Weiterhin im Einsatz waren die Feuerwehren aus Stadtoldendorf, Wangelnstedt und Emmerborn mit rund 50 Einsatzkräften, die die Sicherung der Unfallstelle und Straßensperrung vornahmen, sowie auslaufende Betriebsstoffe abfingen. (ue)