Sonntag, 19. November 2017

50 Prozent auf alles

Viele Antiquitäten-Freunde und Schnäppchenjäger lockte der Räumungsverkauf am Sonnabend in die Antikscheune.

Forst. Die Antikscheune auf dem Alten Weserhof in Forst ist seit Jahrzehnten sprudelnde Quelle für Antiquitätenfreunde und Händler der Region sowie ein wiederkehrendes Ausflugsziel vieler Sammler und Fans skurriler Accessoires und Wohndeko gewesen. Ein inspirierender Trip am Wochenende in Huckys Kuriositätenkabinett in historischem Gemäuer lohnte immer – aber die wenigsten haben hier auch Geld gelassen. Das mag ein Grund mit dafür gewesen sein, dass diese Ära nun zu Ende geht. Inhaber Hucky Kilian musste den schweren Gang in die Insolvenz antreten, am Sonnabend fand nun der erste von drei Insolvenz-Räumungsverkäufen in der Antikscheune statt. Wie das so ist: Viele nutzen die Gelegenheit, nach Schnäppchen Ausschau zu halten, schließlich sind „50 Prozent auf alles“ angesagt. Andere hat die Neugier getrieben. (spe)

Lesen Sie mehr im TAH vom 20.11.17