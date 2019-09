Freitag, 20. September 2019

500 beteiligen sich an „Klimastreik“ in Holzminden

Eine Kundgebung fand auf dem Marktplatz statt. Hier sprach auch Campe-Schülerin Meryem Yildiz (rechts). Fotos: spe

Die selbstgemalten Schilder trugen unmissverständliche Botschaften: „Rettet meine Welt!“ hielt das kleine Mädchen hoch. Ein paar Reihen dahinter standen eine Frau und ein Mann mit Schildern um den Hals: „Oma for future“ und „Opa for future“. Nein, da ist kein Planet B weit und breit, also macht Liebe statt CO2 – das war die Botschaft dieser Demo fürs Klima. Rund 500 Teilnehmer (das ist die von der Polizei geschätzte Zahl) – längst nicht nur Schüler – haben am Freitag am von der Bewegung „Fridays for future“ ausgerufenen „Klimastreik“ in Holzminden teilgenommen. Von der BBS über das Campe-Gymnasium zog der Demonstrationszug zum Marktplatz, wo eine Kundgebung stattfand. Die Redner forderten eine radikale Kehrtwende in der Klimapolitik, aber auch ein Überdenken des eigenen Handelns, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen und die Erde für kommende Generationen lebenswert zu erhalten. Eine Fahrraddemo der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität durch die Stadt Holzminden schloss sich an. (spe)

