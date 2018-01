Montag, 08. Januar 2018

500 Jahre Reformation – die ökumenische Bilanz

Roland Herrmann (links), Pfarrer der katholischen St. Josef-Gemeinde Holzminden, und Ulrich Wöhler, Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Holzminden-Bodenwerder.

Holzminden. Das Reformationsjubiläumsjahr ist vorbei, 500 Jahre Reformation sind auch in Holzminden ausgiebig gewürdigt worden. Zu einem Gespräch haben sich die hauptamtlichen Vertreter beider großen christlichen Kirchen mit Mitgliedern aus der Gemeindearbeit getroffen. Die Gesprächsteilnehmer: Ulrich Wöhler hat seit 2006 das Amt des Superintendenten im Kirchenkreis Holzminden/Bodenwerder inne. Roland Herrmann ist seit 2016 Pfarrer in St. Josef, Holzminden. Else-Marie Böttcher ist in der St. Josef-Gemeinde aktiv und Astrid Panitz in der Luthergemeinde. Sie stellen dem Superintendenten und dem Pfarrer Fragen zur ökumenischen Bilanz des Reformationsjahres aus Holzmindener Sicht. (fhm)

