Samstag, 05. September 2020

500 Meter lange Ölspur zieht sich über die Allersheimer Straße

Ein Reinigungsunternehmen nahm das Öl von der Allersheimer Straße auf. Foto: spe

Holzminden. Erst am Freitagmorgen wurde eine Ölspur gemeldet, die sich vom Bülte-Kreisel über die Nordumgehung letztlich bis zur Tonenburg bei Albaxen zog. Die Feuerwehr musste Betriebsstoffe am Bültekreisel binden (der TAH berichtete). Am Sonnabend, 5. September, wurde die Feuerwehr Holzminden gegen 10.25 Uhr abermals zu einem Ölspur-Einsatz gerufen. Diesmal zog sich eine ein Meter breite Spur rund 500 Meter von der Bültekreuzung stadteinwärts bis zur Aral-Tankstelle. Wie sich herausstellte, hatte ein technischer Defekt an einem Auto die Ölspur verursacht. Der Wagen hatte quasi das gesamte Motoröl verloren und blieb auf dem Tankstellengelände liegen. Die Verunreinigung war so hartnäckig, dass die Feuerwehrkräfte sie nicht beseitigen konnten. So musste ein Spezialreinigungsunternehmen aus Ebergötzen bei Göttingen nach Holzminden beordert. Das Fahrzeug säuberte die Straße. Insgesamt zog sich der Einsatz, abgesichert von Feuerwehr und Polizei, bis gegen 14 Uhr. Die Allersheimer Straße war aus Richtung Innenstadt gesperrt, eine Einfahrt in die Bülte von hier aus nicht möglich. Die Feuerwehr, mit zehn Leuten im Einsatz, übernahm die Verkehrssicherung und Betreuung der Umleitungsstrecken. (spe)