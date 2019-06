Donnerstag, 13. Juni 2019

500.000 Euro mehr: Planungsausschuss gewährt Nachtrag für Krankenhaus Holzminden

Für das Evangelische Krankenhaus gibt es mehr Geld. Foto: spe

Holzminden. Gute Nachrichten brachte Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt (SPD) am Donnerstagnachmittag aus Hannover mit. Der Niedersächsische Krankenhausplanungsausschuss hat sich auf Investitionsmaßnahmen an 19 Klinikstandorten mit einem Gesamtvolumen von 120 Millionen Euro geeinigt. Davon profitiert auch das Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden. Die Neustrukturierung des Funktions- und Pflegebereichs wird mit weiteren 500.000 Euro unterstützt. Grund für den Nachtrag ist der Anstieg der Baupreise. Das Investitionsprogramm 2019 wird – nach einer Landtagsbefassung – vom Kabinett beschlossen. Die genannten Beträge von 120 Millionen Euro und 150 Millionen Euro für einen Klinikneubau in Delmenhorst sind Teil der von Land, Kommunen und Bund von 2019 bis 2022 für Niedersachsens Krankenhäuser bereitgestellten 1 Milliarde Euro. Zusätzlich stellt das Land jährlich eine Pauschalförderung für Niedersachsens Kliniken in Höhe von 110 Millionen Euro bereit. (fhm)