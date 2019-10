Mittwoch, 16. Oktober 2019

5.005 Euro für den Tierschutz Holzminden-Höxter

Spendenübergabe (von links): Prokurist Christian Marten, Thorsten Fieker, Jens-Uwe Müller und Tierheim-Leiter Christian Voss. Foto: fhm

Holzminden/Lüchtringen. „Diesmal sind die Tiere dran“, sagt Thorsten Fieker, Chef von „Fieker’s Flinke Fliese“. Schon immer hat der engagierte Unternehmer zusammen mit seinen Mitarbeitern und Kunden Vereinen, Verbänden und wohltätigen Organisationen Spenden zukommen lassen. Aber diesmal sollte es das Tierheim Holzminden-Höxter sein. „Tiere sind auf uns Menschen angewiesen.“ Er schätze sehr, was Jens-Uwe Müller und seiner Mitstreiter vom Tierschutz Holzminden-Höxter machen und wie sie sich einsetzen. Deshalb sei die Wahl auf den Tierschutz gefallen. Jens-Uwe Müller dankte für die Spende. Man werde das Geld für die Bautätigkeit des neuen Tierheims benutzen. Bei der Spendenübergabe am Mittwochmittag berichtete Müller, dass der Verein erfolgreiche Gespräche mit den Gemeinden im Landkreis Holzminden und der Stadt Höxter geführt habe. „Es sind gute Verhandlungen, um Tierfundverträge abzuschließen“, so Vorsitzender Jens-Uwe Müller. (fhm)

