Montag, 16. Dezember 2019

51 Jubilare bei Stiebel Eltron in Holzminden

Stiebel Eltron bedankte sich für langjährige Betriebszugehörigkeit. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden . Die diesjährigen Stiebel-Eltron-Jubilare haben jetzt mit ihren Partnern, Vorgesetzten, dem Betriebsrat und der Geschäftsführung des Holzmindener Traditionsunternehmens ihre langjährige Betriebszugehörigkeit gefeiert. Von 51 Jubilaren in 2019 feierten 27 bereits 40 Stiebel-Eltron-Jahre, 24 blicken immerhin schon auf 25 Jahre im Unternehmen zurück. „Als ich die Liste der Jubilare bekommen habe, habe ich mich besonders gefreut, dass ich jeden von ihnen schon einmal kennenlernen durfte“, so Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer, in seiner Rede.

