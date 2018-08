Dienstag, 21. August 2018

53 Kilometer und 1.575 Höhenmeter in drei Tagen

Die Symrise-Walker vor ihrem Start in Hinterthermsdorf.

Kreis Holzminden. „Panorama Tour Sächsische Schweiz“, das sind 53 Kilometer, genauer gesagt drei Starts an drei Tagen an drei verschiedenen Orten (Königstein, Bad Schandau, Hinterhermsdorf). Die anspruchsvollen Strecken, die von der Elbe durch die Felsen der Nationalparks Sächsische und Böhmische Schweiz führen, sind wirklich „atemberaubend” – auch für die Symrise-Walker. Das fünfte Jahr in Folge dabei war Udo Beuster. Für Christine Geffert schließlich stand die Titelverteidigung an. Beide stellten sich der besonderen Herausforderung und starteten den Etappenwalk. Volker Reckling, Maria Müller, Birgit Schneider, Elke Thomczyk und Regina Beuster meldeten sich für den 10-Kilometer-Walk am Sonntag an.

Die erste Etappe startet traditionell am Freitagnachmittag in Königstein mit dem Lauf von der Stadtkirche bis zur Festung Königstein, eine der architektonisch und historisch wertvollsten Bergfestungen Europas. Die Läufer und Walker erwartet ein anspruchsvolles, bergiges Profil auf der 7,8 Kilometer langen Strecke, auf der 275 Höhenmeter überwunden werden müssen. Für Christine Geffert und Udo Beuster war der Auftakt erfolgreich, Christine belegte bei den Frauen Platz eins und in der Gesamtwertung Platz vier. Udo Beuster wurde Sechster bei den Männern, im Gesamtfeld belegte er Platz acht.

Am Tag darauf folgte der zweite Wertungslauf über 30 Kilometer. Er führte von Bad Schandau nach Hinterhermsdorf. Diese Strecke geht quer durch den Nationalpark, 900 Höhenmeter müssen dabei bewältigt werden. Erst beim letzten langen Anstieg setzte sich Christine Geffert von Udo Beuster ab. Im Ziel wurde sie mit viel Beifall als erste Frau förmlich über die Zielgerade getragen. Udo Beuster folgte kurz danach, er sicherte sich den sehr guten dritten Platz.

Tag drei und dritter Wertungslauf, diesmal über 16 Kilometer. Diese schwierige Strecke mit 400 Höhenmetern verlangte den Sportlern noch einmal alles ab. Udo Beuster und Christine Geffert konnten sich gut in der Spitzengruppe positionieren, Geffert wurde auch auf dieser Strecke Erste bei den Frauen und Dritte im Gesamtfeld. Udo Beuster kam als Vierter ins Ziel und wurde Dritter bei den Männern.

Volker Reckling, Maria Müller, Birgit Schneider, Elke Thomczyk und Regina Beuster wollten auch die begehrten Medaillen und gingen am Sonntag auf die Zehn-Kilometer-Strecke. Die Fünf kamen gut mit den Anstiegen zurecht. Birgit Schneider war hier die schnellste Frau. Im Gesamtfeld belegte sie den dritten Platz. Reckling belegte bei den Männern Platz drei, im Gesamtfeld wurde er Fünfter. Elke Tomczyk und Regina Beuster trennten nur ein paar Sekunden, Elke Tomczyk wurde Dritte, Regina Beuster Vierte. Maria Müller wurde im Ziel von den Teamkollegen begeistert empfangen, sie wurde bei den Frauen Sechste und konnte sich im Gesamtfeld einen guten 13. Platz sichern.

Im Gesamtergebnis Etappenwalken über 53 Kilometer mit insgesamt 1.575 Höhenmetern erkämpften sich Christine Geffert und Udo Beuster hervorragende Plätze, Christine Geffert gelang die Titelverteidigung souverän: Sie walkte die 53 Kilometer in 6:20 Stunden, gewann alle drei Etappen und wurde als Siegerin bei den Frauen gefeiert. Im starken Gesamtfeld wurde sie Dritte, was ihr auch von der domini.

Udo Beuster brauchte für die Strecken insgesamt 6:30 Stunden. Er belegte den vierten Platz bei den Männern, im Gesamtfeld kam er auf Platz fünf. Beide wurden auch in der Altersklassenwertung „Erste“ und mit weiteren Pokalen und viel Beifall geehrt.