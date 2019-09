Donnerstag, 26. September 2019

54. Hubertusreitjagd in Neuhaus-Silberborn rückt näher

Alexandra und Jenny strahlen, denn ihre Pferde liefen sehr gut. Foto: Koßmann

Neuhaus/Silberborn. Gut angenommen worden sind die zwei bisher durchgeführten Trainingsritte des Kreisreiterverbandes Holzminden für die 54. Hubertus-Reitjagd, die am Sonntag, 13. Oktober, rund um Neuhaus und Silberborn stattfindet. Bunt gemischt sind die Teilnehmer aus dem Turnierbereich Dressur und Springen, Freizeitreiter, Westernreiter und dann der ganz junge Nachwuchs auf den Ponys. Mit anderen Reitern eine besondere Art der Kameradschaft fernab vom Leistungsdruck der klassischen Turnierreiterei zu erleben, ist nur ein Bestandteil dieser Trainingsritte auf den Wiesen bei Neuhaus und Silberborn. Die Förderung der Gewandtheit von Pferd und Reiter und des reiterlichen Könnens in der Gruppe sind von den Teilnehmern gewünschte Lehrgangsziele. Was kann ich meinem Pferd und mir schon zutrauen? Diese Erfahrung sollte nicht auf einer Jagd erfolgen, denn das endet oftmals im Misserfolg.

