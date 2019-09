Donnerstag, 12. September 2019

54. Hubertusreitjagd und Fest in Neuhaus

Hubertusjagd in Neuhaus. Foto: SVR

Neuhaus. Jagdhornklänge, stattliche Pferde und begeisterte Besucher – am 13. Oktober findet in Neuhaus in der Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) bereits zum 54. Mal die Hubertusreitjagd statt. Jahr für Jahr zieht es Reiter und Zuschauer aus nah und fern zu dieser traditionellen Veranstaltung in goldener Herbstkulisse. Um 11.30 Uhr beginnt der aufregende Tag mit dem sogenannten „Stelldichein“ auf der Wiese vor dem Haus des Gastes. Stilvoll gekleidete Reiter galoppieren dann – während sie einer Hundemeute folgen – zehn Kilometer durch die hügelige Landschaft der SVR und überwinden dabei spektakuläre Hindernisse im Wald und auf Weiden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. September.