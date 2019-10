Dienstag, 01. Oktober 2019

5.438 Unterschriften nach 500 Tagen Sperrung

Manfred Lipka übergibt Unterschriften und Online-Petition für eine schnelle Aufhebung der B 83-Sperrung. Foto: fhm

Steinmühle. Es sind genau 500 Tage her, seitdem die B 83 zwischen Grave und Pegestorf gesperrt wurde. „Ich habe genau diesen Tag gewählt, um ein Anliegen vorzutragen, das uns allen am Herzen liegt.“ Manfred und Brigitte Lipka haben am gestrigen Montagnachmittag Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt, Uta Weiner-Kohl (stellvertretende Leiterin Straßenbaubehörde Hameln), Michael Schünemann und Marie-Luise Niegel vom Landkreis Holzminden, Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke und Polles Bürger zur Sperrung der B 83 gebeten. Zusammen mit Cornelia und Marco Müller haben Manfred und Brigitte Lipka im Oktober 2018 mit der Sammlung von Unterschriften für die schnelle Öffnung der B 83 begonnen und dazu eine Online-Petition gestartet. „Am 500. Tag der Sperrung möchte ich die gesammelten Unterschriften an Frau Weiner-Kohl überreichen.“ Insgesamt 5.438 Unterschriften sind zusammen gekommen. (fhm)

