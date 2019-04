Donnerstag, 18. April 2019

56-Jährige überschlägt sich mit Auto

Einen Unfall mit hohem Sachschaden meldet die Polizei aus Dassel.

Dassel. Hohen Sachschaden und eine leicht verletzte Autofahrerin, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch auf der Landesstraße 580 zwischen Mackensen und Dassel. Eine 56 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Holzminden befuhr mit ihrem Pkw Skoda Octavia gegen 15.45 Uhr die Landesstraße von Mackensen in Richtung Dassel. In einer Linkskurve kam sie dann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab, prallte gegen eine Feldüberfahrt. Der wagen überschlug sich. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer eilten ihr sofort zu Hilfe und konnten sie aus dem verunglückten Auto retten. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Holzminden gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 21.000 Euro.