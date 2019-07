Montag, 29. Juli 2019

600 „Solling-Jump“er in Fürstenberg auf Zeitreise

„Beastless“ aus Paderborn waren bereits zum vierten Mal beim Jump dabei. Foto: Henning Fischer

Fürstenberg . Die sechste Auflage des beliebten Open Air Solling Jump in Fürstenberg fand am Sonnabend bei bestem Wetter erneut am Mittelalterdorf Bokenrode statt. Fast 600 Besucher begeisterten sich an dem vielseitigen achtstündigen musikalischen Programm und dem ansprechenden Umfeld und Angebot. Sieben Bands unterschiedlicher Stilrichtungen aus der Region, aus dem Bundesgebiet und dem europäischen Ausland wussten die Fans auf zwei Bühnen zu überzeugen. Entsprechend dem diesmal gewählten Motto „Zeitreise“ gab es Musik aus allen Jahrzehnten seit den 1960/70er Jahren zu hören.

