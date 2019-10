Mittwoch, 16. Oktober 2019

6.000 Blumenzwiebeln für schönere Orte

Marion Becker (rechts) und Barbara Seebaum pflanzen Blumenwiebeln am Ortseingang von Vahlbruch. Foto: fhm

Vahlbruch. Die Landfrauen aus Vahlbruch und Meiborssen packen kräftig an. Nach kurzer Zeit ist die Arbeit getan, drei neue Blumenbeete haben die aktiven Damen in ihren Orten geschaffen. „Wir wollen, dass Vahlbruch und Meiborssen noch schöner werden“, erklärt Marion Becker, Kreisvorsitzende des Landfrauenverbandes und – wie ihre Mitstreiterinnen – sehr engagiert beim ersten Themenjahr der Voglerregion. Denn dieses Themenjahr soll dazu beitragen, die Orte, in denen die Menschen leben, zu verschönern. (fhm)

