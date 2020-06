Dienstag, 09. Juni 2020

6.000 Deutsche dürfen auf die Balearen

Cala Fornells ist ein beliebtes Ziel auf Mallorca. Foto: Wieschendahl

Die Balearen-Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza haben bei der spanischen Regierung in Madrid ein „Pilotprojekt“ beantragt und bewilligt bekommen: 6.000 Touristen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni auf die balearischen Inseln fliegen. Das ist zwei Wochen vor der geplanten Grenzöffnung Spaniens. Das Pilotprojekt soll dazu dienen, den Ernstfall - den erwarteten Ansturm nach Öffnung der Grenzen am 1. Juli - zu proben. Man wolle prüfen, ob die Sicherheitsprotokolle an den Flughäfen und in den Hotels funktionieren. Das Projekt wird mit Touristen aus Deutschland durchgeführt. Geplant wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Balearen-Regierung und den spanischen Hotelketten Riu, Iberostar, Garden und Viva. Auf deutscher Seite sind die Reiseveranstalter TUI, DER Touristik und Schauinsland Reisen beteiligt. Reisen dürfen sollen Deutsche, die schon vor Corona gebucht hatten oder die jetzt kurzfristig buchen wollen. (fhm)