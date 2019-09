Samstag, 07. September 2019

6.000 Schlagerfans feiern Roland Kaiser in Beverungen

Immer noch eine Macht: Roland Kaiser mit Band. Fotos: jbo

Beverungen. Das war eine wahrlich perfekte Schlagernacht in den Weserwiesen in Beverungen. Gutes Wetter, 6.000 Fans und ein bestens aufgelegter Künstler sorgten für einen perfekten Start in das diesjährige Beverunger Open-Air-Wochenende. Roland Kaiser, Schlager-Urgestein der ersten Stunde, präsentierte in einem mehr als zweistündigen musikalischen Marathon nicht nur aktuelle Hits seiner neuesten LP, er hatte auch nahezu alle Klassiker seiner mehr als vier Jahrzehnte andauernden Karriere mit nach Beverungen gebracht. Und damit begeisterte er nicht nur die Generation Hitparade. Zahlreiche junge Besucher outeten sich an diesem Abend als Kaiser-Fans und präsentierten sich während des Konzerts absolut textsicher. (jbo)

