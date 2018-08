Freitag, 24. August 2018

64 Absolventen der Sozialen Arbeit verlassen die HAWK

Fertig mit dem (ersten) Studium: Für sie war es ein besonderer Tag.

Holzminden. „Heute ist es endlich soweit, Sie haben Ihr Bachelorstudium absolviert. Für Sie beginnt nun der Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt“, leitete Dekan Dr. Ulrich Hundertmark in die Abendveranstaltung zur Verabschiedung der Absolventen der Sozialen Arbeit an der HAWK ein. Anschließend richtete er sich an die Masterstudenten: „Sie erfüllen nun die Voraussetzung, den sogenannten „höheren Dienst der Verwaltung auszuüben und auch zu promovieren“. Insgesamt 64 Studierende des Studienbereichs Soziale Arbeit haben ihren Abschluss geschafft, fünf davon den Master. Die Durchschnittsnote betrug bei beiden Gruppen 1,9. Die feierliche Verabschiedung fand in der Stadthalle statt, weil in der Hochschule gebaut wird. (nd)

