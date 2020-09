Donnerstag, 17. September 2020

6.700 Euro für die Schuldnerberatung der Awo in Holzminden

Katharina Kaub und Gabriele Wesche von der Awo sind dankbar für die Spende der Landessparkasse. Bankdirektor Oliver A. Fuchs und Filialleiterin Sonja Rose übergaben am Donnerstag den symbolischen Scheck. Foto: beb

Holzminden. Als eine „Win-win-Situation für beide“ beschreibt Bankdirektor Oliver A. Fuchs, Leiter Privatkunden Süd/West mit Sitz in Holzminden, die traditionelle Spende der Braunschweigischen Landessparkasse an die Schuldnerberaung der Awo. Am Donnerstag übergibt Fuchs zusammen mit der Holzmindener Filialleiterin Sonja Rose einen symbolischen Scheck über 6.700 Euro an die Geschäftsführerin des Awo-Kreisverbandes Holzminden, Katharina Kaub, und die Schuldnerberaterin Gabriele Wesche. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 18. September 2020.