Freitag, 11. Oktober 2019

6.800 Euro von der BLSK für die AWO-Schuldnerberatung Holzminden

Oliver A. Fuchs, Christiane Voss (beide BLSK) und Christian Ranke (AWO) bei der Scheckübergabe. Foto: spe

Holzminden. „Die Anzahl der Klienten steigt, aber wir haben weniger Insolvenzen. Wir haben mehr verschuldete als überschuldete Menschen“, berichtet Christian Ranke, Leiter der AWO-Schuldnerberatung. Die Schuldnerberatung bietet die AWO in fünf Landkreisen an, darunter in Holzminden und in Eschershausen. Die Braunschweigische Landessparkasse in Holzminden unterstützt die Schuldnerberatung des AWO-Kreisverbandes Holzminden jetzt seit zehn Jahren, sie spendet in diesem Jahr 6.800 Euro aus dem Reinertrag der Lotterie Sparen+Gewinnen. Einen Scheck überreichten jetzt Oliver A. Fuchs, Bereichsleiter Privat- und Geschäftskunden Süd/West der BLSK, und Christiane Voss, Bereichsleiterin Firmenkunden, in der Holzmindener Filiale an Christian Ranke. Die AWO-Schuldnerberatung zieht zum 1. November vond er Sparenbergstraße in die Obere Straße um. (spe)

