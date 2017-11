Dienstag, 28. November 2017

70 neue Eichen ersetzen kranke Eschen

Marco Eikhoff (von links), Matthias Möhlmann und André Behling setzen die jungen Bäume.

Kreis Holzminden. Mit jungen Eichen füllen die Männer der Straßenmeisterei des Kreises Holzminden in diesen Tagen die Lücken auf, die entlang der Kreisstraßen durch das Eschentriebsterben entstanden sind. Die kranken Eschen mussten gefällt werden und werden nun Stück für Stück durch junge Bäume ersetzt. Allein entlang der K 47 bei Schorborn werden 70 Eichen gesetzt. In den nächsten Tagen sind solche Pflanz-Maßnahmen noch an weiteren Kreisstraßen vorgesehen. Dort werden nicht nur Eichen gepflanzt, sondern auch Ahorn- und Obstbäume. Insgesamt 110 Bäume wurden dafür angeschafft. Aber es müssen in Kürze auch noch weitere kranke Eschen gefällt werden. (nig)

