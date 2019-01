Sonntag, 20. Januar 2019

74-jähriger Mann schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Fahrer dieses Autos ins Krankenhaus gebracht werden.

Neuhaus/Mühlenberg. Zu einem schweren Verkehrsunfall mussten am späten Sonntagnachmittag Rettungsdienst, Notarzt, Polizei sowie die Wehren aus Neuhaus, Silberborn und Holzminden ausrücken. Ein Autofahrer war auf der B 497 von Neuhaus kommend kurz vor Mühlenberg mit seinem Polo-Kombi von der Straße abgekommen. Da zunächst angenommen wurde, dass der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt war, rückten die Feuerwehren mit einem Großaufgebot an. Insgesamt 64 Kameraden leuchteten die Unfallstelle aus, sicherten den Verkehr und befreiten den Fahrer aus dem Kreis Höxter aus seinem Fahrzeug. Da der Mann aber nicht eingeklemmt war, sondern lediglich die Türen verschlossen waren, war die Bergung am Ende weniger problematisch. Die Erstversorgung hatte die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens aus dem Kreis Northeim übernommen, ehe Rettungsdienst und Notarzt aus Holzminden die Versorgung des Verletzten übernahmen und ihn ins Krankenhaus brachten. Nach ersten Ermittlungen der Polizei erlitt der Mann während der Fahrt einen Schwächeanfall, die überfrierende Straße war nicht schuld. Die B 497 zwischen Neuhaus und Mühlenberg war rund anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Einsatzleitung hatte Stefan Gattermann aus Neuhaus.(ue)