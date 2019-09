Montag, 30. September 2019

76-Jährige bringt Geld nach Anruf von Trickbetrügern zur echten Polizei

Blaulicht auf einem Polizeiwagen. (dpa/dpa/picture-alliance/Archiv / dpa)

Nach einem Anruf von Trickbetrügern, die sich als Polizisten ausgaben, hat eine 76-Jährige in Niedersachsen Geld zu einer echten Polizeiwache gebracht. Die Frau habe es von der Bank abgehoben, sich dann aber nicht mehr an Details der Absprache mit den Betrügern erinnern können, teilten die Beamten in Diepholz am Montag mit. Die Frau habe es daher auf der Wache abgeben wollen.

Die Beamten dort erklärten der 76-Jährigen den Fall und sorgten bei dieser damit "für Erleichterung", wie die Polizei mitteilte. Wann und wo sich der Vorfall ereignete, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Demnach war es in den vergangenen Tagen in der Region vermehrt zu Anrufen von falschen Polizisten bei älteren Menschen gekommen. Diepholz (AFP) / © 2019 AFP