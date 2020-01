Freitag, 17. Januar 2020

76-jähriger Mann aus Westerbrak wird vermisst

Westerbrak. Am Freitagabend sind zwischen Westerbrak und Kirchbrak fast 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr auf der Suche nach einem 76-jährigen Mann. Der Westerbraker hatte am Nachmittag gegen 15 Uhr das Haus mit einem Rauhaardackel verlassen. Nach einem Augenzeugenbericht wurde der Senior etwa eine halbe Stunde später auf einem Feldweg zwischen Westerbrak und Kirchbrak gesehen. Seit dem fehlt von dem 76-Jährigen jede Spur. Nachdem zunächst die Polizei in den umliegenden Straßen und Gärten ohne Erfolg versucht hat, den Mann zu finden, wurden um 19 Uhr die Freiwilligen der Feuerwehren Westerbrak, Kirchbrak, Heinrichshagen und Breitenkamp (Löschzug Vogler) sowie der Einsatzleitwagen aus Bodenwerder hinzugezogen. Zwei Rettungshundestaffeln, darunter die der Johanniter Südniedersachsen, sind im Einsatz, eine weitere Staffel aus Northeim wurde angefordert. Zwei Rettungswagen und drei Streifenwagen der Polizei sind außerdem vor Ort. Die Suche, vorwiegend zwischen Westerbrak und Kirchbrak, dauert noch an. (Stand: 22.15 Uhr, beb)