Dienstag, 15. Januar 2019

760 LandFrauen – fest in der Region verwurzelt

Selbstbewusst präsentieren sich von rechts die neue Kreisvorsitzende Marion Becker, die Beisitzerinnen Martina Borchers aus Bodenwerder und Vera Pohl aus Holzminden, stellvertretende Kreisvorsitzende Dörte Meyer aus Dielmissen und Ingelore Borth als Betreuerin von der Landwirtschaftskammer. Foto: rei

Kreis Holzminden. Mittwoch Mittag ab 12 Uhr wird auch in zahlreichen Haushalten im Kreis Holzminden das Radio auf NDR1 eingestellt und aufmerksam zugehört: Denn heute sind die LandFrauen in der „Plattenkiste“ zu Gast. Genauer gesagt, der Landesverband der LandFrauen-Vereine Niedersachsens. Zu ihm gehören auch die neun Vereine im Kreisverband Holzminden – mit 760 Mitgliedern! Sie alle sind gerne in einer ländlichen Region zu Hause, „managen“ mehr oder weniger große Haushalte, leben ihre kreativen Seiten in der Gemeinschaft aus und sind neugierig auf die Erlebnisse ihrer Mitmenschen. Bestimmt werden sie aufmerksam zuhören, was die Vertreterinnen des Landesverbandes in der Radiosendung zu sagen haben. Aber eigentlich müssen sie niemanden für sich sprechen lassen – sie können selbst stolz auf ihre Vereinsarbeit sein.

Seit einigen Jahren steht im Januar stets ein Pressegespräch im Terminplan des Kreisvorstandes der LandFrauen. Rück- und Ausblick in lockerer Atmosphäre werden bei dieser Gelegenheit vorgetragen. 2018 kam Marion Becker aus Vahlbruch noch als designierte Kreisvorsitzende mit zu dem Pressegespräch. Diesmal liegt bereits fast ein ganzes Jahr Vorsitz hinter ihr. Und es ist ihr anzusehen, dass es ein gutes, befriedigendes Jahr für sie war. Und schaut man in die Runde, gilt das auch für die übrigen Vorstandsdamen. (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 16. Januar 2019