Dienstag, 21. Juli 2020

78.000 Euro für Holzmindens Schulen

Zwei Schulen in einem Gebäude: Bereits zum 1. August sollen in der Katholischen Grundschule Karlstraße interaktive Tafeln installiert werden. Auch die Grundschule Karlstraße erhält für diesen Zweck 20.000 Euro. Foto: spe

Holzminden. Insgesamt sieben Bescheide zum Digital-Pakt für Schulen in der Stadt Holzminden sind vom Niedersächsischen Kultusministerium offiziell bewilligt und verschickt worden. Das teilte die Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Entscheidung dem TAH mit. Die förderfähigen Investitionen an den einzelnen Schulstandorten sehen dabei im Detail wie folgt aus:

So erhalten die Katholische Grundschule Holzminden und die Astrid-Lindgren-Schule jeweils 15.000 Euro für Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum pädagogischen Betrieb in der Schule. Die Grundschule Karlstraße erhält für denselben Zweck 20.000 Euro vom Land und darüber hinaus 3.000 Euro für die Einrichtung von schulischem WLAN. Die Katholische Grundschule Holzminden erhält dafür ebenfalls 3.000 Euro, und an die Astrid-Lindgren-Schule fließen 2.000 Euro, um schulisches WLAN nach den heutigen Mindeststandards einzurichten.

Als vierter Schulstandort kann sich die Grundschule Neuhaus über eine zeitnahe Zuwendung aus dem Digitalpakt freuen. Mit 20.000 Euro wird dort eine Maßnahme zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gefördert.

„Ich freue mich, dass wir zu Beginn der Sommerferien noch eine solch positive Nachricht für das nächste Schuljahr erhalten haben. Der Beginn der Maßnahmen ist bei der Katholischen Grundschule für den 1. August 2020 vorgesehen, bei der Grundschule Karlstraße und der Astrid-Lindgren-Schule für den 1. September und bei der Grundschule Neuhaus für den 1. Oktober. Wir zeigen damit deutlich, wie wichtig uns als Landesregierung die Digitalisierung der Schulen ist und dass wir nun schnellstmöglich weiterkommen wollen“, so Sabine Tippelt.