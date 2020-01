Freitag, 31. Januar 2020

79 Holzmindener HAWK-Absolventen starten in die Zukunft

Traditionell schweben die blau-weißen Luftballons im Lichthof auf die HAWK-Absolventen herab. Foto: ap

Holzminden. „Sie haben Ihr Ziel erreicht“, begrüßt Dr. Ulrich Hundertmark, Dekan der HAWK in Holzminden, am Freitagvormittag die Absolventen bei der großen Abschlussfeier im Lichthof der HAWK. Insgesamt 79 Studierende schließen in den Studienbereichen Bauen und Management im Wintersemester 2019/2020 ihr Studium ab. Hundertmarks Botschaft an die Absolventen: Regelstudienzeit oder Notenschnitt seien nicht relevant – allein der Schritt ins Berufsleben sei entscheidend für ihre Zukunft. (ap)

Den kompletten Artikel lesen Sie im TAH vom 1. Februar 2020