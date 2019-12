Mittwoch, 18. Dezember 2019

79-Jähriger aus Hellental wird vermisst

Die Polizei sucht einen 79-Jährigen aus Hellental. Er wird seit Dienstagvormittag vermisst.

Hellental. In Hellental wird ein 79-jähriger Mann vermisst. Das teilt die Polizei in der Nacht über Twitter mit. Er ist vormittags zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht mehr zurückgekommen. Der Mann ist dement und teilweise orientierungslos. Er ist 175 Zentimeter groß, schlank, hat dunkelgraue etwas längere Haare. Bekleidet ist er mit einer hellblauen Windjacke, blauen Jeans und dunklen Schuhen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, das Polizeikommissariat in Holzminden, Telefon 05531/9580, anzurufen.

Zuletzt gesehen wurde er gegen 15 Uhr auf der Landstraße von Braak in Richtung Stadtoldendorf. (bs)