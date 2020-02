Dienstag, 18. Februar 2020

80-jähriger aus dem Bereich Einbeck wird zusammen mit seinem Hund vermisst

Vermisster Hund

Einbeck. Seit Montagabend, 17. Februar, 17 Uhr, wird der 80-jährige Herr Brand, zuletzt aufhältig im Bereich Vogelbeck, vermisst. Herr Brandt hatte wie üblich gegen 17 Uhr das Haus zusammen mit einem Hund verlassen, um eine Runde mit dem Hund zu gehen. Als er dann nach einer Stunde noch nicht wieder zu Hause war, wurden vor Ort private Suchmaßnahmen gestartet, die aber keinen Erfolg brachten. So wurde dann die Polizei Einbeck um 23,32 Uhr von dem Vermisstenfall informiert. Sofort eingeleitete Suchmachnahmen verliefen erfolglos. Durch eine Zeugenaussage konnte dann in Erfahrung gebracht werden, dass der Zeuge den Vermissten zusammen mit dem Hund nach 17.30 Uhr im Bereich von Hohnstedt noch gesehen hatte. Ein eingesetzter Polizeihund konnte dann eine Spur von Herrn Brandt bis zu einem dortigen See verfolgen. Eine Absuche des Sees und der Umgebung, auch mit einem Polizeihubschrauber, führten nicht zum Auffinden des Vermissten. Zur Zeit werden weitere Suchmaßnahmen durchgeführt. Herr Brand ist 80 Jahre alt, etwa 1,78 Meter groß, hat kurze graue Haare mit deutlicher Anteilen einer Glatze, grau/grüne Augen, ist bekleidet mit einem dunkelblauen Blouson, einer grauen Hose und schwarzen Halbschuhen. Bei dem Hund handelt es sich um einen weiß/schwarzen schmaleren mittelgroßen Hund, der durch eine angelegte gelbe Warnweste auffällt. Die Polizei Einbeck bittet Zeugen, die den Vermissten zusammen mit seinem Hund seit gestern 17 Uhr gesehen haben oder noch sehen werden, sich mit der Polizei Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978/115 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.