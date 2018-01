Montag, 08. Januar 2018

80 Opfer um 1,8 Millionen Euro betrogen: Prozessauftakt am Landgericht

Kreis Holzminden. Um die beträchtliche Summe von 1,8 Millionen Euro sollen drei Angeklagte – zwei davon aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf – ihre Opfer betrogen haben. Mit großspurigen Rendite-Versprechen sollen sie in den Jahren 2009 bis 2013 ihre Opfer in rund 80 Fällen zu Geldanlagen überredet, aber nur Bruchteile davon zurückgezahlt haben. Dafür müssen sie sich seit Montag vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. In fünf miteinander verbundenen Anklagen wird ihnen vorgeworfen, in wechselnder Beteiligung Anleger durch die Aussicht auf hohe Renditen dazu veranlasst zu haben, ihnen größere Summen Geld auf unterschiedlichen Wegen zuzuleiten. Zu dem gesamten Prozess sollten zahlreiche Zeugen gehört werden, daher sind für das Verfahren etliche Termine bis Mitte März angesetzt. Es kann aber auch schneller gehen: Denn gestern zum ersten Verhandlungstag zeigte sich der Hauptangeklagte bereits geständig und räumte die Vorwürfe weitgehend ein. (nig)

