Samstag, 29. Juni 2019

87 Campe-Abiturienten starten in ihre Zukunft

Besonders stolz sind die für ihre besonderen Leistungen ausgezeichneten Abiturienten. Foto: ap

Holzminden. „Sie haben es geschafft, Sie sind die Hauptpersonen und ich kann mit Recht sagen: Wir sind stolz auf Sie!“, begrüßt Georg Muschik, Schulleiter des Campe-Gymnasiums, die 87 Abiturienten bei ihrer Entlassung am Freitagmittag in der Holzmindener Stadthalle. „Ihr habt eure Allgemeine Hochschulreife – mehr geht nicht! Und jetzt geht’s erst richtig los!“ Die Abiturienten verließen jetzt den „Schonraum Schule“, wie Georg Muschik das Campe bezeichnet. Er appelliert an die frischgebackenen Abiturienten, ihren Horizont zu erweitern und ermutigt sie, ihre Potenziale auszubauen, sich stets weiterzubilden, sich der eigenen Überzeugung gewahr zu werden sowie die eigenen Emotionen zu bewahren. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. Juni