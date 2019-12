Mittwoch, 04. Dezember 2019

91 Teams wetteifern bis März um die Titel

Am Wochenende starten die Hallenkreismeisterschaften der Junioren. Die E-Junioren-Kreisauswahl (Foto) spielt außer Konkurrenz bei den D-Junioren mit.

Kreis Holzminden. Die Fußball-Hallenkreismeisterschaften (HKM) der Junioren starten am Wochenende mit den G-, F-, E- und D-Junioren. Damit hat die Hallensaison für insgesamt sieben Jahrgänge oder 91 Mannschaften begonnen. Gespielt wird bis Ende März. Die HKM besteht aus insgesamt 27 Turnieren, die in zwei Hallen in Holzminden sowie in Bodenwerder, Stadtoldendorf, Eschershausen und Delligsen ausgetragen werden. Zwölf Vereine werden in den nächsten vier Monaten für die Ausrichtung verantwortlich zeichnen. Damit ist die HKM das größte Projekt, neben dem regulären Spielbetrieb, das der Kreisjuniorenausschuss unter Vorsitz von Rolf Gans organisiert. Weitere fünf Mannschaften spielen die HKM im Bezirk und zwei Mädchenmannschaften nehmen in den Nachbarkreisen Hildesheim beziehungsweise Höxter teil. „Wir wünschen uns sportlich faire Spiele, keine großen Verletzungen, zufriedene Ausrichter und nicht zuletzt viele Zuschauer, um unseren Jugendfußball im Kreis Holzminden zu unterstützen“, blickt Rolf Gans voraus. (ue)

