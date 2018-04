Mittwoch, 04. April 2018

Aal satt – diesmal für die Weser!

Es brodelt, die Glasaale wollen in den Fluss.

Bevern. Rund 450.000 Glasaale wurden im Rahmen einer Besatzaktion zwischen Rinteln und Holzminden in die Weser gesetzt. Selbstverständlich war auch der Sportfischerei-Verein Bevern dabei aktiv. Gewässerwart Klaus Rülke nahm circa 14.000 Fische in Bodenwerder in Empfang. Kurze Zeit später wurden die kleinen Fische dann zwischen Forst und Hellegraben in die Weser gesetzt.

Diese Fische werden etwa sieben Jahre in diesem Bereich der Weser leben, um sich dann auf ihren weiten Weg in ihre Laichgebiete zu machen. Ihre Nachkommen werden hoffentlich wieder den Weg in die Weser und vielleicht auch bis nach Forst finden.

Solche Besatzmaßnahmen sind nötig, um einen ausgewogenen Fischbestand in den hiesigen Gewässern zu gewährleisten. Wo Laichplätze für die Fische durch Menschenhand verloren gehen und Fischwanderung durch Turbinen und Wehre behindert wird, sind Naturschützer wie die Angler des Sportfischereivereins Bevern gefordert. Allein im Jahr 2017 wurden vom Beveraner Verein rund 5.000 Glasaale, 3.000 Bachforellen, 500 Zander, 3.000 Farmaale und 450 Rotfedern in Weser, Beverbach und Kiessee Holzminden gesetzt. Foto: tah

Und natürlich werden auch in diesem Jahr noch weitere Besatzmaßnahmen folgen.