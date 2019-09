Donnerstag, 12. September 2019

Ab 2020 wird im Kreis Holzminden wieder gebaut

Minister Althusmann und Uta Weiner-Kohl beantworteten die Fragen der B 240-Intiaitive. Foto: bs

Holzminden/Hannover. Vor einem Jahr hat die B 240-Initiative in Holzminden mit dem niedersächsischen Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann zusammengesessen. Schon damals zeichnete sich der große Personalmangel in den Landesstraßenbaubehörden ab und die dadurch entstehenden Verzögerungen. Jetzt traf man sich wieder – in Hannover im Landtag am Rande der Plenarsitzung. Die Holzmindener trafen auf einen gut vorbereiteten Minister, der zusammen mit der stellvertretenden Leiterin der Straßenbauverwaltung in Hameln, Uta Weiner-Kohl, vor allem Positives verkünden konnte. Ob in Negenborn, in Eschershausen oder auf der anderen Seite vom Ith – fast überall wird ab 2020 weiter gebaut. Sogar der Ith-Tunnel macht planerisch Fortschritte.

