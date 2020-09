Donnerstag, 24. September 2020

Ab 2022 geht die Samtgemeinde Boffzen ins Minus

Das Geld wird knapp in der Samtgemeinde Boffzen. Foto: Pixabay

Boffzen. Einen ausgeglichenen Haushaltsplan legte Boffzens Samtgemeindebürgermeister Tino Wenkel in der letzten Sitzung des Samtgemeinderates den Ratsmitgliedern zur weiteren Beratung vor. Der Entwurf sieht im Ertragshaushalt Erträge von 5,07 Millionen Euro und Aufwendungen von 5,06 Millionen Euro vor. Am Ende würden – nach dem aktuellen Entwurf – ein minimales Plus von 9.200 Euro bleiben. Allerdings liegt der Fehlbedarf aus den Vorjahren schon bei 470.000 Euro. Im Finanzhaushalt liegen die Einzahlungen für Verwaltungstätigkeit bei 4,9 Millionen Euro, die Auszahlungen bei 4,5 Millionen Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei 396.000 Euro.

Bei der Vorstellung des Haushaltsplans machte Tino Wenkel deutlich, dass der Haushaltsplan für 2021 für längere Zeit der letzte sein werde, der einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt haben wird. (fhm)

