Dienstag, 19. Dezember 2017

Ab April bleiben Körbe stehen

Ab April wird nur noch die Altpapiertonne geleert.

Kreis Holzminden. In Wäschekörben gestapeltes Altpapier, neben die Altpapiertonne gestellte Kartons – beides wird ab April an den Straßen stehen bleiben. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Holzminden stellt die Bündelsammlung zum 1.4.2018 ein. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montag – bei vier Enthaltungen – beschlossen. „Wer weiß, welche Belastung damit für das Personal einhergeht, der kann nur zustimmen“, wirbt Lutz Tekluck (CDU) für den Beschlussvorschlag, der aus dem Betriebsausschuss der AWH stammt. (bs)

