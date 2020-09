Sonntag, 20. September 2020

Ab Dienstag soll es Streiks in Deutschland geben

Ab Dienstag soll gestreikt werden. Foto: verdi

Auf die Menschen in Deutschland kommen neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu. Erste Arbeitsniederlegungen mit regionalem Bezug sollen am Dienstag beginnen, kündigte die Gewerkschaft ver.di am Sonntagmittag, 20. September, an. Es geht um das Einkommen bei Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn, den Beschäftigten sollen mindestens 150 Euro mehr pro Monat zugesichert werden. (fhm)